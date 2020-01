Cientos de mexicanos reportan desaparición de sus CURP

Cientos de mexicanos reportaron que sus Claves Únicas de Registro de Población (CURP) desaparecieron del sistema de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este miércoles, la fila en las oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo), en la calle de Londres del Centro de la Ciudad de México, fue más larga de lo normal.

Ya llevamos tres horas aquí parados y vengo a arreglar mi CURP porque me aparece que estoy inexistente y aquí tengo una copia de que el mes pasado lo pude sacar y ahorita me aparece inexistente, fui a Sor Juana a tramitar mis placas, no me lo aceptaron porque ya no es, no aparece”, comentó Concepción Hernández, una afectada.