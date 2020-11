CDMX, de las ciudades con el mayor uso del cubrebocas en el mundo: Oliva López

La secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX), Olivia López Arellano, apuntó que la capital es de las ciudades con mayor uso del cubrebocas a nivel mundial.

En entrevista para Noticieros Televisa, López Arellano dejó en claro que no se planea multar en la Ciudad de México a quienes no utilicen la mascarilla, sino que se apela a la responsabilidad de la ciudadanía.

“Tenemos un uso muy diferenciado, hay colonias en donde se monitorea, hay colonias donde usan más el cubrebocas y otra es menos, la apuesta es a la responsabilidad. No está previsto multar (por no usarlo)”, enfatizó.

En estos donde se realiza el Buen Fin 2020, la titular de Salud capitalina pidió a las ciudadanos, sobre todo a los más propensos a adquirir el COVID-19, salir de sus casas lo menos posible.

Recordó que las personas que tienen mayor riesgo por edad o comorbilidades deben tratar de estar el mayor tiempo posible resguardadas y no ir a convivencias ni salir al espacio público donde hay encuentros multitudinarios.

“En el Buen Fin utilizar todos los instrumentos para hacerlo en línea”, declaró.

La población no puede pensar que ya no hay problemas y que ya podemos estar instalados en las fiestas, reuniones, en el paseo masivo, eso no puede ser porque vamos a tener una situación difícil otra vez”, argumentó.