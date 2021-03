Cada día que paso en la cárcel me estoy muriendo: Rosario Robles

Fue revelado un audio donde detalla los reclamos de Rosario Robles por no tener las mismas oportunidades que otros exfuncionarios que se han acogido al criterio de oportunidad

Fue revelado un audio donde Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol, pide a un juez federal trato igualitario para recibir el recurso del criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El audio de la audiencia intermedia fue revelado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en donde detalla los reclamos de Robles Berlanga por no tener las mismas oportunidad que otros exfuncionarios que se han acogido al criterio de oportunidad.

Cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo. Quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros. No quiero privilegio. Todo el tiempo han hablado de cancha pareja y no la he tenido. La Auditoría Superior de la Federación, no entiendo por qué hablan de reparación de daño. Tiene facultades muy claras; tiene facultades de pedir procedimientos resarcitorios, porque eso es lo que le interesa a la ASF, nunca pidió un procedimiento resarcitorio contra mi persona”, aseveró.

“Yo no tengo problema en seguir el proceso, estoy convencida de mi inocencia. Quiero dejar claro el trato desigual, discriminatoria, soy la única mujer en la cárcel, no han podido romper el pacto, soy la única que he tenido que padecer esto”, aseguró”, argumentó.

Afirmó que ningún funcionario “con poder de decisión” la ha visitado sobre el juicio abreviado que pide se le haga.

Nadie me visitó en el penal, nadie me ha hecho una propuesta. Me extrañan las posturas no solo por los casos públicos de quien está en esta misma postura que yo, pero no ha pisado la cárcel”, recalcó

El 26 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) ratificó su decisión de no otorgar a Rosario Robles el beneficio de un procedimiento abreviado en la acusación en su contra por uso indebido del servicio público.

Durante la audiencia intermedia de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los fiscales argumentaron que Robles Berlanga no aceptó reparar el daño por el caso ‘Estafa Maestra‘.

Rosario Robles pretendía un procedimiento abreviado a cambio de declararse culpable, con una pena de tres años en la cárcel y sin reparación del daño.

Al no haber las condiciones para el procedimiento abreviado la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamaron a continuar con la etapa intermedia del procedimiento contra la exfuncionaria.

La defensa de Rosario Robles dijo que la reparación del daño no procede en el delito de uso indebido del servicio público, sin embargo, adelantó que presentará una nueva propuesta.

Ambas partes determinaron diferir la audiencia intermedia de la extitular de Sedesol el 26 de marzo a las 10:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital