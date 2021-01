Brasil autoriza uso de emergencia de las vacunas contra COVID-19 de Sinovac y Astrazeneca

Para que a sociedade acompanhe as etapas para autorização do uso emergencial das vacinas, a Anvisa elaborou infográficos e roteiros explicativos com links para as matérias já publicadas. Confira.https://t.co/5gU1Y5E7Er pic.twitter.com/LtljkwTTyF

— Anvisa (@anvisa_oficial) January 17, 2021