Bloque de Contención del Congreso exige reanudar sesiones para abordar COVID-19

El Bloque de Contención sentenció que la crisis del coronavirus y su manejo está teniendo altos costos para la salud y la economía de las familias mexicanas

Los Grupos Parlamentarios del Bloque de Contención del Congreso de la Unión criticaron el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno Federal y exigieron reanudar las sesiones presenciales para abordar el tema.

En un comunicado, los grupos parlamentarios sentenciaron que la crisis generada por el coronavirus y su manejo está teniendo altos costos para la salud y la economía de las familias mexicanas.

Condenaron que aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación masiva de pruebas de COVID-19, el Gobierno de México “mantiene una reticencia inentendible a realizarlas”, lo que ha provocado un alto porcentaje de decesos.

Los legisladores del bloque de contención recordaron que durante abril se perdieron 500 mil empleos y que las proyección prevén que sean tres millones de empleos perdidos para finales de año si no ocurre una respuesta gubernamental adecuada.

A diferencia de otros países, no se ha anunciado un paquete de estímulos económicos efectivos para contrarrestar las consecuencias de la pandemia en las actividades productivas”, expusieron en un comunicado.

Ante tal panorama, los grupos parlamentarios de contención exigieron que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, “reaccione y ejerza con urgencia sus actividades parlamentarias” para dar respuesta a la emergencia sanitaria y sus afectaciones.

Tenemos claro y hemos denunciado que las y los legisladores de Morena se han negado a convocar a la Comisión Permanente porque buscan silenciar el debate de los temas que demanda la sociedad… Con pretextos se niegan a reconocer que es contra la Constitución y sin fundamento legal la suspensión de las sesiones de la Comisión Permanente”, aseguraron.

Al tratarse de una situación que exige seriedad, los legisladores de contención aseguraron que no comparten la postura de no sesionar porque no hay condiciones y apelaron a estar a la altura de la responsabilidad que se tiene con las familias mexicanas.

A ellos nos debemos y por ello, hemos reiterado nuestro llamado a la adopción de las medidas necesarias de mediano y largo plazo que requiere la emergencia y sus consecuencias… Sesionemos, debatamos y construyamos, esa es nuestra obligación como legisladoras y legisladores”, finalizaron.

Con información de López-Dóriga Digital