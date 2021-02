Auditoría Superior de la Federación se autodestruyó, no la doblé: AMLO

López Obrador volvió a dejar en claro que no intervino para que la ASF diera marcha al informe que habla del sobrecosto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que con pedir una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se está minando a la institución, sino que ella mismo fue la que se autodestruyó.

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que no intervino para que la ASF diera marcha al informe que habla del sobrecosto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Imagínense a una institución que se equivoca entre comillas de esa manera, cómo se va a decir que se mina, lo más correcto es decir que se autodestruye. Imagínate una auditoría que se equivoca en una investigación por más de 200 mil millones de pesos, claro que no fue una equivocación, hubo una intencionalidad política de afectarnos. ¿Quién es el responsable? Ahora falta que digan que yo, o como dijeron algunos de ellos (los periodistas), de que los había doblado, que los había torturado para que se retractaran. No es así.

AUDITOR DESCARTA RENUNCIA

Este jueves, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, señaló que responderá a los señalamientos del presidente con información.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el auditor destacó que no actuó de mala fe y descartó renunciar al cargo.

Yo fui electo para hacer bien las cosas, no para hacer politiquería y no para dañar a ninguna Administración y menos a la actual”, señaló.

“Lo que te puedo decir, en estos casos, es que en la Auditoría habría de todo, pero no mala fe. El propio secretario de Hacienda lo dijo al otro día, que él reconocía que no había mala fe… Que es un error, está bien. Cuando se le solicitó al ente, dijo que no tenía solución, dijo “ningún documento”, y aquí el error fue haberles planteado alguno en el área de Desempeño”, explicó en entrevista con López-Dóriga.

Mala fe no hubo”.

EL INFORME DEL NAIM

El sábado, la ASF presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos .

ACEPTA INCONSISTENCIAS

El lunes por la noche, la ASF reconoció inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría.

Al momento se ha detectado que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”.

