Asevera AMLO que estrategia de su gobierno contra la pandemia ha tenido “buenos resultados”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que la estrategia que su administración ha emprendido contra la pandemia de COVID-19 ha tenido “buenos resultados“.

Ante la prensa internacional en Palacio Nacional, López Obrador volvió a recalcar que la estrategia emprendida fue no imponer nada a la ciudadanía y que medidas para evitar contagios han sido voluntarias.

Desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar, todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad”, enfatizó.

“Se ha dicho varias veces prohibido prohibir, pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos”, declaró.

Respetamos las políticas que se han hecho en otros países, cada gobierno tiene sus circunstancias, nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados”, dijo.

El mandatario mexicano declaró que es doloroso perder a seres humanos en la pandemia, “pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad”.

López Obrador pidió no hacer comparaciones de su estrategia con respecto a las realizadas en otros países, y puso como ejemplo a EE.UU., el país más afectado por la pandemia.

Acerca de las comparaciones, yo podría contestarles y es hasta de mal gusto, que a la nación más poderosa del mundo, de la que somos vecinos, ha salido peor que nosotros y lamentamos que le pase mucho al pueblo estadounidense, que es un pueblo hermano. Como que no conviene hacer comparaciones, no es un asunto de maniqueísmo y a veces la prensa no actúa con objetividad”, adujo.

Con información de López-Dóriga Digital