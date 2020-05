Asegura AMLO que 90% de llamadas que denuncian violencia contra mujeres son falsas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el 90 por ciento de las llamadas de emergencia que se realizan para denunciar violencia contra mujeres, son falsas, hecho que en sus palabras “está demostrado”.

“Cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general, yo me rebelo ante eso. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiere que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo: el 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato hacia las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, bombas, la mayor parte son falsas”, dijo.