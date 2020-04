“Nos vino como anillo al dedo”, asegura AMLO

López Obrador manifestó que no coincide con los malos pronósticos de la Secretaría de Hacienda para la economía mexicana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que la crisis transitoria ha venido “como anillo al dedo” para consolidar su proyecto.

Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación“, aseguró el mandatario en su conferencia matutina de este jueves.

El presidente López Obrador reiteró su respeto a la autonomía del Banco de México y sentenció:

“Yo vuelvo a repetir, son autónomos los del Banco de México y somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero ojalá y no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación del peso inyectando dólares de nuestra reserva porque se los van a tragar y no va a tener resultado, no va a funcionar. Esas son de las prácticas de antes que no funcionaron, así terminaron de destruir la economía de Argentina, por seguir esas recomendaciones.

Pero, repito, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero como mexicano y también como presidente me gustaría que actuaran con prudencia, que esperemos, que no nos dejemos apantallar, porque hay una avalancha de recomendaciones. Es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas, los articulistas, los comentaristas de radio, de televisión, pues no podría yo hacer nada, gobernar.

Pero no, uno tiene que tener aplomo; cabeza, corazón y aplomo, y si uno está siguiendo un propósito, que es la transformación de México, acabar con la corrupción, y parte de la corrupción es el hacer negocio como le llaman, robar o especular, y si eso es lo que recomiendan, que se acepten esas reglas, que se acepten esas condiciones, no, no, no.

Yo tengo tranquila mi consciencia y sé que vamos bien, y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo y les estoy transmitiendo al pueblo, vamos a salir adelante”.

Además, manifestó que no coincide con los malos pronósticos de la Secretaría de Hacienda para la economía mexicana, que este miércoles estimó una posible caída de hasta el 3.9 por ciento en 2020.

No existe normalidad económica por razones obvias. Todo está alterado”, dijo.

El máximo mandatario puso como ejemplo la evolución del precio del petróleo, que ahora está bajo mínimos, y pronosticó que va a subir, con lo que México mejoraría sus finanzas.

No sé exactamente qué planteó Hacienda, no he visto lo que propusieron. Lo voy a revisar. Pero sí les digo que estoy optimista”, recalcó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó este jueves su previsión de crecimiento para 2020 de un rango entre el 1.5 al 2.5 por ciento a otro entre el -3.9 y el 0.1 por ciento, según el documento “Pre-Criterios 2021” publicado este miércoles.

Este organismo explicó que las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura “tienen un elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la pandemia”, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía mexicana.

“Por este motivo se considera un rango de crecimiento del PIB para 2020 entre el -3.9 y el 0.1 por ciento, consistente con proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado”, explicó Hacienda.

EL DOMINGO, LOS ANUNCIOS

El presidente dijo que no teme un escenario de desempleo masivo en México, ya que el plan de reactivación económica que presentará el domingo está enfocado a paliar esa situación.

Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo. El domingo (el objetivo) es salud, bienestar y empleo. O sea, es básico lo del empleo. Pero van a ver cuántos vamos a crear”, manifestó.

Para ese paquete de reactivación, el mandatario aseguró que tiene capacidad de “hacer una propuesta distinta” a las planteadas en otras crisis económicas porque tienen ahorros de los que “echar mano”.