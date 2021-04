Video Víctor Trujillo retoma de declaraciones del secretario de Salud sobre respuesta inmunológica de AMLO

Víctor Trujillo retomó una parte de la conferencia matutina en la que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador superó el COVID-19 gracias a que su respuesta inmunológica había sido adquirida en sus recorridos por todo del país.

Brozo compartió el video en su cuenta de Twitter donde aseguró que AMLO había recibido en Kryptón su genética.

Más temprano, en la conferencia matutina, el secretario Alcocer desmintió a quienes apuntaron que el presidente López Obrador no había estado contagiado de COVID-19, como se informó en enero pasado.

Aseguró que la respuesta inmunológica del mandatario fue buena, rápida y gratuita porque la población se la regaló.

“Si no hubiera sido por su formación individual, su capacidad de respuesta inmunológica, positiva y rápida, y buena, pues no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población, cuando los visitó, durante no sé cuantas veces ha recorrido el país, y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres, es así de sencillo”, señaló.