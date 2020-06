AMLO ve tintes políticos en suspensión definitiva de indígenas contra Tren Maya

El mandatario mexicano dejó en claro que cumplirá con los mandamientos del Poder Judicial y arremetió contra quienes desearan que el gobierno no hiciera nada

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ve tintes políticos luego de que un juez federal otorgara una suspensión definitiva para evitar la construcción del tramo 1 del Tren Maya.

“Vamos a cumplir con los ordenamientos legales, si una autoridad del Poder Judicial nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, a hacerle caso, a respetar a la autoridad”, argumentó.

“Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya. la promoción del amparo, no son los que podrían resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, son los que no quieren que hagamos nada”, refirió.

“Quisieran que no hiciéramos nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando, así son estas cosas, pero no se detiene la obra porque no hay razón, ¿cómo procedió un amparo para una obra que se está haciendo en donde hay una vía de tren desde hace 80 años? No es hacer un trazo nuevo, es el del ferrocarril del sureste que se está modernizando, que se le van a poner rieles mejores”, señaló.

La Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión definitiva a indígenas ch’ol para evitar la construcción del tramo 1 del Tren Maya, que comprende Palenque a Escárcega.

Con información de López-Dóriga Digital