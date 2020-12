AMLO reprueba cachetada de joven que exigía medicamentos con cáncer a integrante de Ayudantía

López Obrador apuntó que ante este tipo de protestas no puede bajar el vidrio por recomendación, sin embargo, recalcó que sí escucha las exigencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el hecho de que una mujer que exigía medicamentos con cáncer golpeó a un joven de la Ayudantía de la Presidencia durante un acto en Ensenada, Baja California, el fin de semana pasado.

López Obrador apuntó que ante este tipo de protestas no puede bajar el vidrio por recomendación, sin embargo, recalcó que sí escucha las peticiones y exigencias de las personas que las realizan.

En Ensenada hubo unas protestas porque no bajé el vidrio, porque lo no lo puedo bajar, eso me lo tiene recomendado y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía, a Abraham, quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente sin decir nada”, afirmó. Ofreció disculpas la joven por lo que hizo, tiene que ver con los cambios que se están dando, en Baja California gobernó el PAN más de 30 años y ahora es distinto, muchos simpatizantes están molestos y ya no son las mismas reglas”, declaró.

“Aunque yo tenga el vidrio lo estoy escuchando, no es blindado, los compañeros que van de la ayudantía recogen los escritos y atienden a la gente, no es el Estado Mayor Presidencial, antes no dejaban acercar a nadie”, externó.

La familiar de una paciente con cáncer cacheteó a un integrante de la ayudantía del presidente López Obrador en Playas de Rosarito, Baja California, al no ser escuchada en su exigencia de medicamentos y tratamientos oncológicos.

Tenemos 759 días sin quimioterapias. Estamos hasta el gorro, quiere matar más gente porque supuestamente ya las compró, si ya las compró queremos ver, para el lunes ya no tenemos quimioterapias. ¡Es una vergüenza!”, expresó la .

