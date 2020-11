Video Familiar de paciente con cáncer abofetea a integrante de Ayudantía de López Obrador

La familiar de una paciente con cáncer cacheteó a un integrante de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador en Playas de Rosarito, Baja California, al no ser escuchada en su exigencia de medicamentos y tratamientos oncológicos.

“Tenemos 759 días sin quimioterapias. Estamos hasta el gorro, quiere matar más gente porque supuestamente ya las compró, si ya las compró queremos ver, para el lunes ya no tenemos quimioterapias. ¡Es una vergüenza!”, expresó.

Familiares de pacientes con cáncer recibieron al presidente cuando arribaba en su vehículo oficial y le demandaron medicamentos oncológicos y ayuda para pacientes con esta enfermedad.

Tranquila, le gritan otros integrantes de la ayudantía del presidente, mientras la joven exige quimioterapias en el video grabado por la reportera Sara Pablo.

“Frénate por favor, nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimoterapias) para el lunes ¿cuál es la solución?” reclama en un intento de hablar con López Obrador a bordo de su vehículo.

Queremos quimioterapias no hay para pacientes infantiles ni con cáncer de mama. Estamos hartos, imagínate, si yo no tengo quimioterapias, las mamás y los niños tampoco. No queremos más gente muerta”, acusó en entrevista,