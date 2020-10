AMLO plantea presentar iniciativa ante ONU para que piezas históricas regresen a México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, plantea presentar una iniciativa ante Naciones Unidas (ONU) para que piezas históricas de México que se encuentren en otros países logren regresar.

López Obrador busca que dichas piezas históricas puedan ser apreciadas por el pueblo, y pidió que puedan ser apreciadas por los ciudadanos de donde son originarias.

No es un asunto fácil porque hay mucha piratería, las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas, porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse en el mundo”, recalcó.