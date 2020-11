AMLO no opinó luego de que UIF no encontrara indicios de lavado en finanzas de su hermano Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontrara indicios de lavado de dinero ni triangulación de recursos en investigación contra su hermano Pío.

Es eso, nada más, no opino más, repetir que yo ya no me pertenezco, tengo un compromiso con el pueblo de México de no faltarle, de que no haya corrupción y que no haya impunidad. No abogar por nadie aunque se trate de familiares, amigos y compañeros, no voy a hacer tapadera de nadie”, refirió.