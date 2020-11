AMLO niega espionaje a FRENAA; “no llevamos a cabo esas acciones”, dijo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que el gobierno a su cargo haya realizado espionaje alguno contra el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

Este viernes, el periódico El Universal aseveró que el Gobierno de México, por medio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tiene un seguimiento puntual de los movimientos que realiza FRENAAA, así como de su líder, Gilberto Lozano.

Eso no es cierto, son recortes de periódicos, a nadie se le espía en el Gobierno, ya no es como antes, a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado”, argumentó.