López Obrador no se aplicará, por ahora, vacuna contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de momento, no se aplicará la vacuna contra el COVID-19.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Orador apuntó que pidió una segunda opinión a médicos para aplicarse la vacuna, quienes, después de revisar sus estudios, le recalcaron que sí tenía anticuerpos contra coronavirus.

Al principio me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros. Los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio; ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune”, enfatizó.