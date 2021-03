Acuerdo Nacional por la Democracia es una “gran contribución” para elecciones limpias: AMLO

El presidente López Obrador apuntó que todos los gobernadores respondieron para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el Acuerdo Nacional por la Democracia, el cual firmará este jueves con todos los gobernadores del país para garantizar elecciones limpias y libres el 6 de junio, será una gran contribución para la democracia en el país.

El mandatario mexicano dejó en claro que todos en el país tienen que ayudar para que se garanticen elecciones limpias y libres.

Va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad, es todo un acontecimiento, es un antes y un después, un parteaguas, para eso es la reunión. Todos contestaron a la carta que les envié comprometiéndose a ese objetivo común”, declaró.

“Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas”, puntualizó.

Todo esto que pasaba es una vergüenza, y que tampoco veía el INE, incluso a los que están ahorita, que se hacían de la vista gorda. Que eso ya se termine”, enfatizó.

El mandatario mexicano recordó que el fraude electoral está tipificado como delito grave sin derecho a fianza.

“Piensan (operadores y mapaches electorales) que va a hacer lo mismo de siempre, pues no, va a estar la Fiscalía electoral pendiente y desde aquí vamos a estar denunciando, sea quien sea: si es funcionario estatal, federal o municipal, tiene que haber democracia”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital