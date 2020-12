AMLO hace llamado a cuidarse en los próximos 10 días previos a Navidad para evitar contagios

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los mexicanos, en particular a los habitantes de la Ciudad de México, a cuidarse en los próximos 10 días previos a los fiestas de fin de año para evitar más contagios por COVID-19.

El mandatario mexicano reafirmó su confianza hacia la gente, “cuando se hacen llamados a que nos cuidemos, siempre ha habido respuesta en general”.

Son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, asó evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y sí podemos hacerlo sin necesidad de decir ‘firmes, no esto, no aquello, no lo otro’. Solo salir si es indispensable”, expresó.