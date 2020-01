AMLO espera que se conozca la verdad y se señale a involucrados en caso García Luna

López Obrador dijo que espera que se señale a los involucrados, tanto por EE.UU. como por el gobierno de México, por el caso García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, por el caso de Genaro García Luna y la negociación para evitar un juicio.

“Ojalá se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta, acuérdense del Rápido y Furioso”, aseveró.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario afirmó que en este caso “ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el trafico de armas, con la delincuencia que afecta tanto a Estados Unidos como en nuestro país”.

Reiteró que su gobierno no persigue a nadie, pues no es su fuerte la venganza, “pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad”.

El presidente López Obrador dijo que se busca saber cómo han actuado las autoridades de Estados Unidos, si hubo arreglos, si existen protegidos y si estaban involucrados altos funcionarios.

“Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia, nada de simulación“, apuntó.

Indicó que la colaboración “va ayudar mucho a los dos países y es un caso que puede significar un cambio en la relación (…) sería de gran utilidad el avanzar”.

Este lunes se informó que García Luna podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn.

De acuerdo con información de la corte difundida por Alan Feuer, reportero del New York Times, el exsecretario de Seguridad estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana, para participar como colaborador de la justicia estadounidense, lo que podría reducir su pena.

De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael “El Mayo” Zambada.

Con información de López-Dóriga Digital