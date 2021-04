“Todos cometemos errores”: AMLO sobre empujón de Aureoles en Aguililla

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como un “error” el empujón que dio el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a un ciudadano en la población de Aguililla el martes por la tarde.

Así agredió a un profesor que lo cuestionó por no hacer su recorrido en Aguililla por tierra y no en helicóptero.

El mandatario mexicano afirmó que al altercado que tuvo Aureoles en Aguililla se dio después de una reunión con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que se dejó en claro que la postura del gobierno federal es no utilizar la fuerza en la pacificación de la citada región michoacana, donde hay fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.

“Lo que sucedió en Aguililla es que después de muchas insistencias del gobierno del estado para que participara el Ejército, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar de la Sedena, llegó el gobernador (Aureoles), el comandante de la zona y oficiales; se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, la gente así lo entiende y se ha ido avanzando a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona”, externó.

El gobernador decidió ir a la plaza y ara protegerlo, porque llegó a Aguililla en helicóptero, se le dio protección del Ejército, había un grupo manifestándose, no muchos por cierto, como 10 o 20, entonces todos cometemos errores porque no somos perfectos, siempre cometemos errores”, dijo.

López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía en todas las comunidades de Michoacán para que se pacifique a la región sin el uso de la fuerza pública, además de que reconoció a los elementos del Ejército mexicano para evitar la confrontación y actuar responsablemente.

Aprovechó para hacer un llamado a Aguililla y a todas las comunidades de Michoacán para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza, siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”, puntualizó.