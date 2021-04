Agrede Aureoles a manifestante en Aguililla; denuncia que era ‘halcón’

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, agredió a un vecino del municipio de Aguililla, Michoacán, quien lo cuestionó sobre la inseguridad en Tierra Caliente.

En el video que circula en redes sociales, se escucha cuando una persona, identificada como profesor, protesta contra Silvano Aureoles con dos dos cartulinas en mano.

Así agredió a un profesor que lo cuestionó por no hacer su recorrido en Aguililla por tierra y no en helicóptero.

El gobernador de Michocacán bajó de la camioneta del Ejército Mexicano, caminó hacia el manifestante y lo empujó.

Esto generó rechiflas entre los habitantes de Aguililla.

Este martes, Silvano Aureoles realizó una gira de trabajo en ese municipio para supervisar trabajos en calles, espacios públicos y en materia de seguridad.

A través de Twitter, Silvano Aureoles aseguró que se vive una “situación casi de Guerra” en el municipio.

Denunció bloqueos de carreteras que no permiten el tráfico de personas y productos.

Ante esa situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos”.