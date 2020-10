AMLO dijo no conocer a contratista de eventos señalada por obtener más de 60 millones de pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no conoce a Yazmín Adriana Bolaños, quien es señalada por obtener más de 60 millones de pesos en contratos por adjudicación directa para la organización de eventos en la denominada Cuarta Transformación.

López Obrador pidió este jueves en la conferencia matutina que se realice un informe para aclarar dicha situación de estos contratos.

No la conozco (a Yazmín Bolaños), no tengo el gusto de conocerla, sobre por qué se le entregan a ella los contratos a ver si se da un informe”, reiteró.

El mandatario mexicano apuntó que en su gobierno no existen lo que llama “hijos predilectos del régimen”

Aquí no hay hijos predilectos del régimen, no es como antes, no existe eso. Nosotros tenemos principios, no podríamos estar diciendo ‘dale aquí a un contrato a Yazmín’, que no tengo el gusto de conocerla, es cosa de que se dé el informe completo”, refirió.