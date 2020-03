AMLO confiesa que estuvo a punto de retirarse de la política en 2012

López Obrador apuntó que este pensamiento se le cruzó por la cabeza luego de que sus oponentes lo acusaran por una supuesta necedad de ocupar cargos públicos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que estuvo a punto de retirarse de la política tras perder las elecciones presidenciales en el año 2012.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano apuntó que este pensamiento se le cruzó por la cabeza luego de que sus oponentes lo señalaran por ocupar a como dé lugar cargos públicos.

“En el 2012, bueno desde el 2006, decían ‘ya que se retire, que se jubile, está enfermo, ya está chocheando. Solamente que sea muy ambicioso, está enfermo de poder, lo mejor es que se retire’”, expresó.

“Y hasta lo pensé porque me tocaron mi orgullo. Porque no lucho por cargos, por puestos; luchaba por ideales y por principios, por llevar a cabo esta transformación y hasta pensé en decir, tengo hasta el borrador ahí guardado: Intenté cambiar al país, y no pude, no quiso la gente”, dijo.

“Estuve a punto de hacerlo en el 2012 porque me molestaba mucho, me dolía que pensaran que yo era un ambicioso vulgar. Y lo medité, lo pensé y dije: ‘no, todavía hacemos falta y vamos a dar el último jalón’, me quedé y siento que estamos ayudando al país”, argumentó.

