AMLO asegura que no hay nada a cambio en caso Salvador Cienfuegos; acuerdo de cooperación fue violado por EE.UU.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no hay nada a cambio en el caso del desistimiento de cargos contra el extitular de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos.

López Obrador recalcó que su Administración no realiza compromisos con países extranjeros que afecten los principios de la soberanía mexicana.

Hay confianza en el Gobierno de México, hay confianza en el canciller, en la Presidencia de la República y confianza en la FGR. Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación e hacer, porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento”, destacó.