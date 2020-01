AMLO afirma que pese a incidente en Morelos, seguirá sin usar guardaespaldas

López Obrador dijo que pese al incidente ocurrido este lunes en Ayala, Morelos, seguirá sin usar guardaespaldas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pese al incidente ocurrido este lunes en Ayala, Morelos, seguirá sin usar guardaespaldas y se mantendrá con el apoyo y seguridad de la Ayudantía.

“He tomado la decisión de no tener escoltas. Que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas, es una ayudantía, por lo general son mujeres”, aseveró.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario aseguró que no saldrá de eventos públicos “por la puerta de atrás”.

Detalló que las integrantes de la Ayudantía procuran “que no me apachurren, pero no tienen armas”. Agregó que el agente armado este lunes era del Estado de Morelos y que “cada quien tiene su estrategia”.

Este lunes, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos reconoció que uno de sus elementos portó una arma y con ella increpó a integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) durante la visita del presidente López Obrador.

Al arribo del mandatario al Zócalo de Anenecuilco, fue interceptado por miembros de la UNTA, quienes le recriminaron la exhibición de la pintura de Emiliano Zapata con toques femeninos en el Palacio de Bellas Artes y por la construcción de la termoeléctrica en Huexca.

“Hay una inconformidad de ese grupo porque antes tenían un trato con el gobierno (…) ya no hay esa relación, por eso su actuación”, aseveró.

Añadió que “la gente me cuida, lo de ayer es un grupo que ni siquiera la mayoría era de ahí, me consta porque entré caminando y salí también caminando”.

