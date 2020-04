AMLO advierte a saqueadores de tiendas que aplicará la ley

López Obrador hizo un llamado a que no existan saqueos en tiendas; apuntó que si requieren de apoyos económicos, los soliciten al gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que quienes realicen actos de saqueo en tiendas, se les aplicará el peso la ley.

López Obrador hizo un llamado a que no existan esas actitudes y apuntó que si dichos saqueadores requieren de apoyos económicos, que los soliciten al gobierno.

“Estamos pendientes, eso es de malos ciudadanos, no tiene nada que ver con lo que siempre ha sido el pueblo de México. Eso no está permitido, se va a aplicar la ley, nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente. Es el llamado a que esas actitudes no se registren, que actuemos de manera ejemplar”, argumentó.

“Se afectan ellos, a la comunidad, a México, no queremos esas notas, que sea esa la nota de que hay mal portados Nada de usar de excusa la crisis, que empiecen a decir ‘no tenemos para nuestra alimentación’, que nos soliciten, hay para todos”, externó.

Con información de López-Dóriga Digital