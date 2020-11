Ahora sí regresará la grandeza a EE.UU., destaca Vicente Fox tras triunfo de Biden

Bienvenido Sr Presidente Biden.

Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación!

Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos.

Back to Enlightment:

"Razon, Ciencia y Humanismo."

World belongs to us all,

Welcome Pdte. Biden.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 7, 2020