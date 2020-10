Acusa Sánchez Cordero que existe misoginia dentro del Gabinete federal

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que la misoginia presente en la Administración federal la ha experimentado con el Gabinete de Seguridad.

Durante mi participación en el ciclo de conferencias del @museodelamujer resalté que todavía no podemos hablar de un país totalmente democrático, sino hasta que las mujeres tengan una representatividad igual a la que tienen los varones. 1/2 pic.twitter.com/lkpHgYIG6I

Acusó que dentro del Gabinete del Gobierno federal hay temas “muy considerables” de misoginia, e incluso señaló que en algunas ocasiones, por su condición de mujer, sus opiniones sobre temas de seguridad pública no han sido tomadas en cuenta.

“Había veces inclusive en estos Gabinetes de Seguridad, exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión —y digo no por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado un lugar, pero entre los miembros—, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”, lamentó.