Acusa Jesús Ramírez a Lorenzo Córdova de atacar la libertad de expresión del presidente

Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de México, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de atacar la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior al querer impedir la transmisión de las conferencias matutinas que ocurren a diario en Palacio Nacional, mismas que calificó como un medio para “informar a los ciudadanos”.

La controversia sobre la transmisión de las ‘mañaneras’ surgió este lunes cuando Lorenzo Córdova apuntó que debía suspenderse a propósito de las campañas electorales.

Dijo que por ley está prohibido todo tipo de propaganda gubernamental durante las elecciones y los funcionarios públicos no deberán expresarse respecto a este tema.

Precisó que Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro funcionario público tendrá la obligación de ser imparcial.

Este martes, precisamente durante su conferencia, el primer mandatario arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al presumir que “como ya está de moda la censura a nivel mundial” se le pretendía silenciar.

López Obrador consideró la medida cautelar de intolerante y amagó con recurrir a instancias judiciales por ser “un atentado a la libertad”.

Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, que no pueda opinar. Que no se preocupa el director del INE, no somos iguales (…) no haremos nada que afecte la democracia”, aclaró.