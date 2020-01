Absolutamente seguro de que este 2020 nos irá bien en lo económico, asevera López Obrador

Este jueves 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su primera conferencia del año 2020, desde Palacio Nacional.

Luego de desear un buen inicio de año, aseguró que “nos irá bien este año”, toda vez que su Gobierno demostró que no hace falta aumentar impuestos, que haya gasolinazos o se endeude al país.

Añadió que ya se definieron las políticas fundamentales de su administración, mismas que se aplican con buenos resultados. Ejemplo de ello es que “ya se ensayó y se acreditó” la asignación de recursos al beneficio de la gente más pobre.

La intención, detalló, es un progreso de bienestar y con justicia.

López Obrador reiteró que tiene como asignatura pendiente frenar la violencia en el país, tema que abordó en su mensaje de fin de año.

Todo eso lo estamos padeciendo, se heredó y se arraigó bastante. Tenemos que arrancar de raíz ese mal, y creo, estoy convencido, de que lo mejor es atender las causas, que no se abandone a los jóvenes”, señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los mexicanos:

Deseo lo mejor para este año a todos. Vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno, ha seguir dando el mejor ejemplo, un recto proceder en las acciones de los servidores públicos. Vamos a seguir predicando con el mejor ejemplo y deseando a todos los mexicanos que nos vaya bien; ya en lo muy íntimo, en lo personal: que haya sobre todo salud, que no nos enfermemos, que no se sufra, que no se padezca, que seamos muy felices este 2020.”