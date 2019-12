Tenemos asignaturas pendientes, asegura AMLO en mensaje de Fin de Año

Desde la zona arqueológica de Palenque, López Obrador manda una felicitación a los mexicanos por el año 2020 que está por comenzar

En su mensaje de Fin de Año, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que su gobierno tiene como principal pendiente disminuir la inseguridad y la violencia que imperan en el país.

Desde la zona arqueológica de Palenque y mediante un video distribuido en sus redes sociales, López Obrador felicitó a los mexicanos por el año 2020 que está por comenzar, en donde destacó lo que calificó como el fin de la corrupción en la administración federal.

“Envío mi felicitación por el Año Nuevo. El 2019 está por terminar y no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos, inició la transformación de la vida pública de nuestro país, puede asegurar que se acabó la corrupción (…) no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años, y hay bienestar en nuestro pueblo, sobre todo desarrollo”, apuntó.

“Tenemos, hay que decirlo y reconocerlo para aplicarnos más, tenemos problemas pendientes, asignaturas pendientes como es el caso de la inseguridad y la violencia, pero tengo la confianza de que vamos a ir apaciguando, serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Tiene que haber progreso y justicia, bienestar para la gente”, argumentó.

El mandatario mexicano hizo referencia en su video al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, preso en los Estados Unidos, quien señaló que en gobiernos anteriores tenía la misma influencia que el presidente de la República, pero que “eso no va a volver a suceder”.

“Separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad, pintar la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía la misma influencia que tenía el presidente, ¿por qué? porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos. Eso ya pasó al basurero de la historia, no va a volver a suceder, queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo”.

Finalmente, López Obrador envió un abrazo a todos los mexicanos independientemente de corriente de pensamiento o religión.

“Vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Mando un abrazo cariñoso y sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la religión. Tenemos que unirnos todos los mexicanos”, argumentó

Con información de López-Dóriga Digital