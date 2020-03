Vuelo con dos presuntos casos de COVID-19 partió de Cancún a Canadá

A Canadá llegaron al menos dos personas sospechosas de estar infectadas de coronavirus, quienes abordaron un vuelo desde Cancún, Quintana Roo.

La Agencia de Salud Pública de Canadá advirtió a la aerolínea WestJet que 12 vuelos desde varios puntos con destino al país norteamericano traían entre sus pasajeros a presuntos infectados de COVID-19.

Entre ellos se encontraba el mencionado vuelo, que partió del Aeropuerto Internacional de Cancún y llegó a Calgary.

La empresa manifestó que los viajeros que se ubicaron entre las filas 32 y 38 del vuelo 2311 del 12 de marzo, donde se ubicaron los presuntos portadores del coronavirus, podrían estar en riesgo de exposición.

La Agencia de Salud Pública canadiense recomendó que dichos pasajeros permanezcan en aislamiento por unas dos semanas.

Today, PM @JustinTrudeau made a declaration to Canadians abroad that it is time to come home. Based on this, we will be suspending our commercial operations for all international and transborder flights on Sunday, March 22 at 11:59 p.m. MDT. Read more – https://t.co/dJtNHeij8V pic.twitter.com/iCUpI0hDCP

— WestJet (@WestJet) March 17, 2020