Video Se revelan videos inéditos de la toma del Capitolio en juicio político contra Trump

El senador Mitt Romney no sabía qué tan cerca había estado de los manifestantes que irrumpieron violentamente en el Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero.

Imágenes de seguridad nunca antes vistas muestran que Romney evadió por poco a los manifestantes, después de que el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, le dijera que huyera del lugar.

A closer shot of Officer Eugene Goodman directing Sen. Mitt Romney to safety on Jan. 6: pic.twitter.com/Xen8wlh0zb

— The Recount (@therecount) February 10, 2021