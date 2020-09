Video Por dos años nadie supo de una mujer en Colombia; la encontraron viva en medio del mar

Angélica Gaitán estuvo cerca de 8 horas flotando en el mar y pescadores la hallaron; huyó de su casa hace dos años por violencia

Decepcionada por el abandono, la soledad y las heridas ocasionadas por su expareja, una mujer, identificada como Angélica Gaitán, creyó que la decisión para acabar con sus problemas era terminar con su vida.

Huyó de su casa hace dos años por las constantes agresiones que recibía de parte de su esposo.

Fue a Ecuador, regresó a Barranquilla, Colombia. Deambuló por las calles, estuvo en un albergue, le quitaron cobijo y fue encontrada en un lugar casi imposible de imaginar: unos pescadores la hallaron en altamar en medio de la nada.

Además, permaneció cerca de 8 horas flotando en el mar, a 4 kilómetros de la orilla de una playa.

La mujer de 46 años, en diálogo exclusivo con RCN Radio, relató el drama que padeció por muchos años siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su exesposo.

“Los maltratos comenzaron en el primer embarazo, me golpeaba, abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas estaban pequeñas. Muchas veces denunciaba pero la policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones”, contó la mujer.

El día que decidió salirse de la casa fue por una agresión que le propinó esta persona.

“Hace 20 años llevaba una relación tóxica, era violentada por mi expareja. En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar. Logré escapar. Estuve deambulando en las calles por casi 6 meses y después fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer y de allí me mandaron a un hogar de paso, pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda y este viernes me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba en Barranquilla, con la Policía me sacaron del lugar”, relató Angélica.

Esta situación, para ella, se convertía en el fin de todo. Angélica dice que nunca recibió el apoyo después de recibir constantes agresiones.

“No quería seguir con mi vida. Una señora me prestó para los pasajes y cogí un bus directo al mar. Yo quería acabar con todo, no tenía ayuda de nadie, ni de mi familia, porque este hombre me tenía alejada de mi circulo social, no quería seguir viviendo”, relató.

Angélica recuerda que “estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla”.

Desde ese momento ella no recordó nada, su mente quedó vacía mientras estuvo a la deriva por casi 8 horas.

“El señor que me rescató en la mitad del mar me dijo que estaba inconsciente, flotando. Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas. Me trajeron a un centro asistencial donde me encuentro recibiendo la atención necesaria”, manifestó la señora Gaitán.

Su familia en Bogotá se puso en contacto con ella y le brindó la ayuda que necesita para que esté con ellos.

Estabilizada en el centro asistencial, Angélica dice arrepentirse de lo que hizo, y se mostró agradecida de que la salvaran.

“Volví a nacer. Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”, dijo la mujer rescatada.

Esa es la historia de Angélica Gaitán, de 46 años, quien fue hallada a unos tres kilómetros de la orilla de una playa de Puerto Colombia.

Con información de López Dóriga Digital