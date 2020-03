Universidades en Texas anuncian clases en línea ante el coronavirus

Ante el coronavirus, universidades en Texas anunciaron que extenderán las vacaciones de primavera para sus estudiantes y darán clases en línea

Universidades en Texas anunciaron el miércoles que extenderán las vacaciones de primavera para sus estudiantes y darán clases en línea, uniéndose a un grupo creciente de instituciones de educación superior en todo Estados Unidos que toman medidas para prepararse ante el coronavirus.

Trinity University hace la transición a la enseñanza remota para el resto del semestre de primavera y cerrará permanentemente las residencias a partir del lunes.

Los estudiantes que no puedan ir a una residencia permanente pueden solicitar una exención, aunque “muchos servicios en el campus pueden estar significativamente limitados”.

On March 23, the University will transition to synchronous remote teaching for all classes for the remainder of the spring semester. Visit https://t.co/PGx0U4dtPu for FAQs and updates. — Trinity University (@Trinity_U) March 11, 2020

Por otra parte, la Universidad de Houston canceló las clases para la semana del 16 de marzo, y se retomarán las lecciones de manera remota a partir del 23 de marzo. Se ha pedido a los alumnos que se queden en casa, aunque los servicios de alojamiento y comidas de la universidad estarán “abiertos para estudiantes residentes que lo necesiten”.

In order to mitigate the spread of COVID-19, the University of Houston will hold no classes, whether in-person or online, March 16-21, 2020. Classes will resume remotely (online or alternative format) beginning March 23. Find all the information at https://t.co/StPzrGZNa9 pic.twitter.com/f1TY7HOO7s — University of Houston (@UHouston) March 11, 2020

La presidenta de la Universidad de Baylor, Linda Livingstone, anunció que las vacaciones de primavera se extenderán una semana y las clases se brindarán exclusivamente en línea del 23 de marzo al 3 de abril.

Las residencias y los comedores designados estarán abiertos durante las próximas tres semanas, pero la universidad ha pedido a los estudiantes que “determinen si su campus o residencia permanente es la más segura”.

CORONAVIRUS UPDATE (1/8): For the safety & wellbeing of our students, Baylor University is adjusting its spring schedule and approach: * Spring break will extend one week, through March 20.

* From March 23-April 3, classes will be taught online. Info: https://t.co/WOKB9DSFr1 — Baylor University (@Baylor) March 11, 2020

En la Prairie View A&M University se suspenderán las clases hasta el 23 de marzo, además de que se exhortó a los estudiantes a permanecer fuera del campus durante ese tiempo. Personal de la institución pasará la semana del 16 de marzo recibiendo capacitación en plataformas de aprendizaje remoto.

Coronavirus Update: In the university’s continuing efforts to address the increasing threat of the novel Coronavirus (COVID-19), the university will suspend classes until Monday, March 23. Faculty and Staff are required to report to work. pic.twitter.com/hSCogL0sCw — Prairie View A&M (@PVAMU) March 11, 2020

Por otro lado, en la Texas A&M University-San Antonio se extendieron las vacaciones de primavera hasta el 18 de marzo y las clases se impartirán en línea durante al menos una semana. Las autoridades determinarán si las lecciones remotas deben continuar.

Dining, transportation, health, counseling and other services will be available as scheduled beginning on Monday, March 16. #tamu — Texas A&M University (@TAMU) March 10, 2020

La Universidad de Texas en San Antonio extenderá sus vacaciones de primavera hasta la semana del 15 de marzo. La institución empleará ese tiempo extra para “preparar sus campus contra la amenaza del coronavirus mientras asegura el progreso académico de sus estudiantes”.

Cuando las clases se reanuden el 23 de marzo, se impartirán en línea hasta al menos el 13 de abril.

#UTSA is extending spring break for students through the week of March 15 to continue campus preps related to coronavirus. While campuses will be open, all classes will be taught online beginning March 23. Monitor regular updates here: https://t.co/AJKZ7b9CuY pic.twitter.com/DAdCvbLW9U — UTSA (@UTSA) March 11, 2020

El Distrito de Colegios de Alamo extendió las vacaciones de primavera para los alumnos hasta el 20 de marzo, y los edificios del campus estarán cerrados esa semana, excepto para bibliotecas y laboratorios de computación.

Las clases se reanudarán el 23 de marzo, pero se impartirán de forma remota.

#ACDCoronavirusUpdate – The health and wellness of students and staff is our highest priority. Out of an abundance of caution, the @AlamoColleges1 has made some temporary changes in light of the growing concerns related to the coronavirus. Learn more ➡️ https://t.co/GhLVl9Rx20 pic.twitter.com/SwgwHn7L5s — Alamo Colleges District (@AlamoColleges1) March 11, 2020

Con información de Texas Tribune