Universidades de EE.UU. cancelan clases por temor al COVID-19

Prestigiosas universidades de Estados Unidos han cancelado sus clases presenciales como medida preventiva ante el COVID-19.

La Universidad de Harvard, ubicada en Cambridge, estado de Massachusetts, detalló que a partir del 23 de marzo la instrucción será de manera virtual.

“Se pide a los estudiantes que no regresen al campus y cumplan con los requisitos académicos de forma remota hasta nuevo aviso”, señaló en un comunicado.

Aquellos estudiantes que necesiten habitar el campus podrán hacerlo pero con actividades e interacciones ‘severamente limitadas’.

La Universidad de Harvard señaló que la decisión de pasar a la instrucción virtual no se tomó a la ligera, sino con base en las recomendaciones de cómo limitar la propagación del COVID-19.

Por su parte, la Universidad de Boston, también en Massachussetts, expuso este lunes que si el campus tuviera que cerrar por la epidemia, se implementaría un plan para garantizar la enseñanza remota.

Al ser su máxima prioridad la seguridad y bienestar de sus estudiantes, profesores y personal, la institución anunció este martes que se hará la transición de todas las clases a la enseñanza virtual a partir del 13 de marzo y hasta el final del semestre.

“Tenemos equipos trabajando arduamente para preparar nuestras operaciones y asegurarnos de que estamos preparados para responder a esta situación que cambia rápidamente”, expuso.

El Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) informó que a medida que el nuevo coronavirus continúa extendiéndose en Estados Unidos, todas las clases se cancelarán durante la semana del 16 al 20 de marzo.

Dado que a la semana siguiente será de vacaciones de primavera, “esto permitirá a los profesores e instructores organizar una transición completa a la instrucción en línea”.

De este modo, a partir del 30 de marzo y hasta el fin de semestre las clases serán por internet, sin que los alumnos regresen al campus.

“Estamos tomando esta acción dramática para proteger la salud y la seguridad de todos en el MIT (personal, estudiantes, posdoctorados y facultad) y porque el MIT tiene un papel importante en desacelerar la propagación de esta enfermedad”, señaló en un comunicado.

De igual forma, The New School, ubicada en el barrio Greenwich Village de Nueva York, señaló que las clases regulares se suspenderán del 23 al 27 de marzo, por lo que instó a los alumnos a utilizar los recursos a su disposición en línea, así como “otras formas creativas para garantizar que se cumplan los requisitos académicos de sus clases”.

“Estudiantes, no se espera que asistan a clases esta semana, pero pueden estar en el campus”, indicó la universidad neoyorkina en Twitter.

STUDY WEEK: Regular Classes will not meet during the week of March 23 to March 27.

Instead, during that week, we ask the entire community to use online resources, teleconferencing, and other creative ways to ensure the academic requirements of their classes are being met.

— The New School (@TheNewSchool) March 10, 2020