Trump tendrá que irse de la Casa Blanca si pierde, “lo quiera o no”; asevera Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseveró que Donald Trump deberá irse de la Casa Blanca si pierde las elecciones en noviembre, lo quiera o no.

El hecho es que, lo sepa o no, se irá. Solo porque él no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de Estados Unidos debidamente elegido”, comentó la legisladora en entrevista con MSNBC.