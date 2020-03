Torre de control del aeropuerto JFK cierra por empleado con COVID-19

Una torre de control del aeropuerto neoyorquino de John F. Kennedy (JFK), uno de los que más tráfico aéreo recibe en Estados Unidos, se vio forzada a cerrar varias horas este viernes después de que un trabajador diera positivo por coronavirus este jueves, según informó la Agencia de Aviación Federal (FAA) del país en un comunicado.

#FAA statement about @JFKairport air traffic control tower after technician tested positive for the #COVID19. The safety of our staff and the traveling public is the FAA’s top priority. The airport remains open. This information is preliminary and subject to change. pic.twitter.com/GU2VQD29Ng

— The FAA (@FAANews) March 20, 2020