Sao Paulo reabrirá de forma ‘gradual’ la economía el 11 de mayo

Joao Doria, gobernador de Sao Paulo, el estado brasileño más golpeado por el nuevo coronavirus, anunció este lunes la “reapertura gradual” de la economía una vez finalice el 10 de mayo la cuarentena vigente desde el pasado 24 de marzo.

“El Gobierno de Sao Paulo divulgará el miércoles, 22, la planificación para la reapertura gradual de los sectores productivos, que será implementado al término de esta etapa de la cuarentena, el 10 de mayo”, adelantó Doria en sus redes sociales.

El gobernador del estado más populoso de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, señaló que esa retomada de las actividades llevará en consideración “diversos factores, como la diseminación” de la pandemia, “la situación del sistema de salud y el distanciamiento social”.

“Todas las medidas estarán en línea con el Comité de Salud del Centro de Contingencia del Coronavirus. La ciencia continuará guiando nuestras acciones”, subrayó en su perfil oficial de Twitter.

A reabertura levará em consideração diversos fatores como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. Todas as medidas estarão alinhadas com o Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Coronavírus. A ciência continuará pautando nossa ações.

— João Doria (@jdoriajr) April 20, 2020