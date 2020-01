ONU preocupada por vuelta a ensayos nucleares en Corea del Norte

El secretario general de la ONU externó su preocupación por el fin de la moratoria de ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles anunciada por el líder de Corea del Norte

El secretario general de la ONU, António Guterres, externó su preocupación por el fin de la moratoria de ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles anunciada por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

La oficina del portavoz del titular de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer en un comunicado que Guterres confió esperar “sinceramente” que no se reanuden los ensayos, dado que la no proliferación es “un pilar fundamental de la seguridad nuclear mundial y debe preservarse”.

Kim dijo que no ve razón para mantener su compromiso de suspender las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, mientras que su nivel y alcance en el que aumentará su poder “disuasivo nuclear” dependerá de la actitud futura de Estados Unidos con Pyongyang.

Ante las declaraciones del líder norcoreano, Guterres expresó su apoyo a la reanudación de un diálogo que conduzca a la completa y verificable desnuclearización de la península de Corea, donde el compromiso con la diplomacia es la única vía hacia una paz duradera.

Kim aseguró que su país suspendió las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales para construir la confianza con Estados Unidos, sin embargo, Washington respondió con ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y más sanciones para Pyongyang.

El líder indicó que ante tal situación no hay motivos para que Corea del Norte mantenga su compromiso por más tiempo, señalando que al no haber una parte opuesta en dicho compromiso sus esfuerzos para el desarme nuclear y la no proliferación se están enfriando.