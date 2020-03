OMS pide a América contención agresiva por nuevos casos de COVID-19 en el sur

La Organización Mundial de la Salud pidió que AmérIca prepare una "estrategia de contención agresiva" para controlar expansión del COVID-19

La extensión del coronavirus (COVID-19) en América, donde este martes se reportaron nuevos casos en Argentina y Chile, mientras los muertos en Estados Unidos ascendieron a nueve, tiene en alerta al continente, al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha pedido que prepare una “estrategia de contención agresiva” para controlar la expansión del virus.

Nuevos contagios

Chile y Argentina se convirtieron este martes en los nuevos focos del virus, que ya está en Brasil, Ecuador, México, República Dominicana y en las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín (parte francesa).

Un hombre que estuvo de viaje por el sudeste asiático en febrero se convirtió en el primer caso de COVID-19 en Chile. Se trata de un médico de 33 años que está aislado en un hospital del centro del país y se prevé que pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

“Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos los compatriotas. Hemos tomado (…) todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las que hemos estimado necesarias para proteger la salud de nuestros compatriotas”, declaró el presidente chileno, Sebastián Piñera.

Piñera afirmó que Chile está “preparado” para hacer frente a la epidemia y que el paciente “será derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera”.

También anunció que una delegación chilena irá a China para “comprender” los “errores y aciertos” que tuvo ese país ante la emergencia sanitaria.

Argentina confirmó también el primer caso de COVID-19 en el país, un hombre que llegó el pasado domingo de un viaje por el norte de Italia y otros puntos de Europa.

Las autoridades informaron que el hombre, de 43 años y de nacionalidad argentina, se encuentra ingresado en una clínica privada de Buenos Aires y “no tiene relevancia grave su cuadro clínico”.

Hasta el momento se habían notificado al sistema nacional de vigilancia de la salud de Argentina algo más de cuarenta casos para su investigación.

Aumentan los muertos en EE.UU.

La cifra de muertos en Estados Unidos ascendió a nueve, todos en el estado de Washington, y los casos confirmados en todo el país son 21, la mayoría pertenecientes a una residencia para personas de la tercera edad.

Esa residencia permanece en observación pues medio centenar de los residentes y empleados han presentado síntomas de haber contraído el COVID-19.

Contener la extensión

“Los países de Latinoamérica están en la categoría de los que tienen pocos o ningún caso. ¿Por qué esperar cuando hay tan pocos casos que se pueden contener? Sería completamente irracional”, dijo este martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“No hay una receta que se ajuste a todos los países, porque cada realidad es diferente, pero nuestra recomendación es adoptar un enfoque integral, que debe empezar por la contención”, explicó.

China ha reportado al día de hoy 90 mil 893 casos (incluyendo 3 mil 110 extintos), mientras que fuera de ese país hay mil 848 casos. El 80 por ciento de estos últimos se concentran en solo tres países: Italia, Irán y Corea del Sur.

Movilizan recursos

México señaló que el COVID-19 representa una “emergencia nacional”, por lo que aceleró la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía del país, que ya reporta 5 casos.

“No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, afirmó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, anunció este martes la movilización de 12 mil millones de dólares para ayudar a los países que enfrentan los impactos económicos y de salud del COVID-19.

El presidente del BM indicó que la ayuda incluye “asesoría de medidas de financiación de emergencia y asistencia técnica”, entre ellas la vigilancia, la formación de trabajadores sanitarios y favorecer el acceso a tratamiento para los más pobres.

Estos anuncios coinciden con la noticia de la Reserva Federal de EE.UU. de que aplicará un recorte de los tipos de interés de medio punto, hasta el rango de entre 1 por ciento y 1.25 por ciento debido a la elevada incertidumbre económica generada.