Nuevo estudio desaconseja uso de Ivermectina ante casos de COVID-19

Un nuevo estudio concluyó que el uso de ivermectina para tratar a pacientes de COVID-19 no obtiene resultados significativos para los casos leves.

La Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA por sus siglas en inglés), publicó los resultados de un ensayo clínico que contó con la participación de 476 pacientes y que fue realizado en Cali, Colombia.

Los voluntarios, todos con prueba positiva de COVID-19 y síntomas leves, fueron divididos en dos grupos.

El primer grupo recibió ivermectina durante cinco días y el segundo grupo un placebo.

Los científicos hallaron que la mayoría de quienes tomaron ivermectina aliviaron sus síntomas en 10 días mientras que los que tomaron el placebo lo hicieron en doce días.

Además, en los primeros cinco días de uso de la ivermectina no se vio una mejora de los síntomas de la enfermedad.

Los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento del COVID-19 leve, aunque pueden ser necesarios ensayos más grandes para comprender los efectos de la ivermectina en otros resultados clínicamente relevantes”, concluyó el estudio.

Las conclusiones del ensayo clínico publicado en JAMA contradicen la evidencia científica en la cual se basó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para suministrar el medicamento a pacientes de COVID-19.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el doctor José Luis Durán, coordinador de Planeación y Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, afirmó que la eficacia de la ivermectina en etapas tempranas del coronavirus ha sido certificada en cerca de 23 estudios.

Hay efectos positivos no solamente en que no dé la enfermedad sino en el hecho de que evita que se progrese en la enfermedad, que no pase a etapas más severas. Y sobre todo hay un estudio ya en donde se demuestra que hay un impacto fuerte en la mortalidad”, sostuvo.