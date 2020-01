Nuevo ataque aéreo de EE.UU. en Bagdad deja al menos cinco muertos

Este sábado se registró un nuevo ataque aéreo a un convoy de la milicia vinculado a las Fuerzas de Movilización Popular pro Irán en el distrito de al-Taji, al norte de Bagdad.

BREAKING:

US MQ-9 Reaper drone targeted a convoy carrying several high ranking officials of Iranian-intelligence backed paramilitary forces in Taji, North of Baghdad. pic.twitter.com/m1weIltX3p

— Michael Coudrey 🇺🇸 (@MichaelCoudrey) January 3, 2020