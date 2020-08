“Nueva fase” en pandemia de COVID-19 en EE.UU., más peligrosa que la primera

Estados Unidos afronta una “nueva fase” de la pandemia de COVID-19, que se ha extendido tanto a zonas urbanas como rurales, y ha llevado a las autoridades a recomendar que se redoblen las medidas de precaución.

La advertencia la hizo la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19, Deborah Birx, quien admitió que lo que están viendo en el país “hoy es diferente de marzo y abril”.

Esta epidemia ahora mismo es diferente y es amplia, está más extendida . Y es tanto rural como urbana “, declaró la experta al programa ‘State of the Union’, de la cadena CNN.

Después de que estados como Nueva York y Nueva Jersey, ubicados en la costa este, fueran azotados por la pandemia en los meses posteriores a la llegada de la enfermedad al país, los casos se han trasladado a zonas como California, Florida y Texas.

Este domingo, Estados Unidos sumaba 4.65 millones de casos del coronavirus SARS-CoV-2, que ha causado 154 mil 779 muertes en el país.

Birx puntualizó que el virus, del que Estados Unidos reportó el primer contagio en enero pasado, “está extraordinariamente extendido“.

De allí que pidió seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, al puntualizar que quienes viven en zonas rurales no son “inmunes” ni están “protegidos contra el virus”.

No importa dónde vivas en Estados Unidos, tienes que usar una máscara”, afirmó.

También la experta se inclinó por la educación a distancia, en los lugares donde “hay una gran cantidad de casos y una propagación activa“.

Al igual que pedimos a la gente que no vaya a bares, que no celebre fiestas en el hogar, que no cree eventos de gran difusión, pedimos a la gente que aprenda a distancia en este momento para poder controlar esta epidemia“, sostuvo.