“Muchas gracias, amigos”: Chrystia Freeland a México en presentación del T-MEC

“Muchas gracias, amigos”, fue una de las frases que pronunció Chrystia Freeland, vicepresidenta de Canadá, este jueves al iniciar el proceso de ratificación del T-MEC en el Parlamento de ese país.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró al reinicio de las sesiones de la Cámara Baja del Parlamento que se van a “concentrar en ratificarlo rápidamente”.

Freeland habló del trabajo de las negociaciones con México y destacó el compromiso de los negociadores, incluso en etapa de transición, para lograr un acuerdo que fuera un ganar-ganar para todas las naciones involucradas.

