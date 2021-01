México no ha solicitado extradiciones en año y medio, a pesar de ofrecimiento de EE.UU.: Christopher Landau

El embajador de EE.EE. en México dice que el gobierno de López Obrador no solicitó la extradición de nadie durante año y medio

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que el gobierno de su país estaba dispuesto a extraditar a traficantes de armas a territorio mexicano y a donar tecnología para combatir el flagelo, pero el gobierno mexicano no lo ha aceptado.

No obstante, a seis días de dejar su cargo, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solicitó la extradición de nadie durante año y medio de su gestión.

Relató que cuando vino el exfiscal William Barr en conversaciones con autoridades mexicanas dejó muy claro que Estados Unidos estaba dispuesta a extraditar a traficantes de armas detenidos en la nación estadounidense que eran requeridos en México.

Pero, acotó, nunca recibieron petición de extradición durante su gestión del gobierno mexicano.

“Tenemos leyes que sí tienen que ver con prohibir la exportación de armas sin permisos de forma ilegal, así que cuando alguien manda armas a México está violando leyes estadounidenses”, mencionó.

Recordó que Estados Unidos ofreció al gobierno de México donar equipos no intrusivos para la localización de armas en la frontera entre ambos países, pero autoridades mexicanas no los las quisieron.

Landau dijo que controlar el flujo de armas a México es de enorme importancia porque también afecta a Estados Unidos.

“Nuestra segunda enmienda protege o da el derecho a nuestro pueblo a tener armas, pero no hay nada en la segunda enmienda que tenga que ver con exportar las armas a otros países”, indicó.

Señaló que el crimen organizado es una dificultad no solo para México, lo es también para Estados Unidos, un tema que es importante para la administración de Joe Biden que inicia el próximo 20 de enero.

“Hay más que México puede hacer también para controlar eso. Tenemos que seguir colaborando. Como vimos en el ‘Culiacanazo’, es casi increíble el poder y las armas, que tiene el crimen organizado aquí”, abundó.

También, admitió que la demanda de drogas en Estados Unidos es muy alta, lo que contribuye al poder del narcotráfico en México.

Reiteró que el gobierno de Estados Unidos se decepcionó de la política para regular la acción de agentes extranjeros en territorio mexicano y aseguró que este tema preocupa a la nueva administración de Joe Biden.

Es un tema de gran preocupación en Washington no solo en nuestra administración, en la saliente, también sé en la entrante”, mencionó.

“Hay mucha gente que decía que Estados Unidos no advirtió del general Cienfuegos pero creo que la respuesta no debe de ser que pongamos en peligro la colaboración. Estamos en comunicación continua con el gobierno de México sobre la implementación de la nueva ley y espero que se pueda implementar de manera que no perjudique la comunicación entre ambos países”, confió.

Con información de López-Dóriga Digital