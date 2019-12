Localizan a migrantes marcados como mercancías en Laredo, Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo, localizaron a 70 personas indocumentadas que eran trasladadas dentro de un camión en la frontera sur de Estados Unidos.

Los migrantes eran trasladados con camisetas marcadas que parecían ayudar a tener una mejor organización de ellos, tal como ocurre con mercancías.

Laredo Sector #BorderPatrol agents discovered more than 70 people inside a tractor trailer at a checkpoint yesterday. All of the individuals were found to be illegally present in the US, from the countries of El Salvador, Guatemala, and Mexico. https://t.co/TwUzdQZ7jC pic.twitter.com/oYUxBf1qHW

— CBP (@CBP) December 18, 2019