Latinoamérica, el cierre de escuelas más largo del mundo por COVID-19

Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido con diferencia los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia de coronavirus, una situación que puede dejar consecuencias desastrosas para el futuro, según advierte un nuevo informe de Unicef.

La agencia de la ONU calcula que 3 de cada 5 alumnos que han perdido todo un año escolar viven en esta región, donde los centros educativos han permanecido completamente cerrados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

“Si el promedio del calendario escolar es de 190, estamos hablando de que 83 por ciento de ese calendario escolar se perdió en clases presenciales”, explica a Efe, Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

UNICEF’s pandemic classroom installation represents the millions of centers of learning that have sat empty—many for almost a year. Behind each empty chair hangs an empty backpack—a placeholder for a child’s deferred potential.

