Jóvenes no están a salvo de la pandemia de COVID-19, recuerda OMS

A pesar de que el coronavirus afecta con mayor frecuencia a adultos mayores, la población joven constituye un porcentaje significativo de los pacientes que requieren hospitalización, advirtió el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus.

Young people are not invincible from #COVID19. The #coronavirus could put you in hospital for weeks, or even kill you. Even if you don’t get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. https://t.co/fOK1OkINbK pic.twitter.com/m6LSlMgqNf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 20, 2020